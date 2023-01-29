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صور| مدرسة بمنطقة قرارة في بلدية الغريفة ( جنوب ) تقدم حصة تدبير منزلي لطالبات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور| مدرسة بمنطقة قرارة في بلدية الغريفة ( جنوب ) تقدم حصة تدبير منزلي لطالبات مرحلة التعليم الاعدادي بعد إلغاء الحكومة تدريس مادة التربية الوطنية . #ليبيا #المرصد #متابعات





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ليبيا مباشر

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