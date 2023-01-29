صور| مدرسة بمنطقة قرارة في بلدية الغريفة ( جنوب ) تقدم حصة تدبير منزلي لطالبات مرحلة التعليم الاعدادي بعد إلغاء الحكومة تدريس مادة التربية الوطنية . #ليبيا #المرصد #متابعات