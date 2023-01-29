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عضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي: كما كان الحال في الماضي هناك من اختار الانضمام إل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

عضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي: كما كان الحال في الماضي هناك من اختار الانضمام إلى صفوف الطليان الفاشست وحارب في صفوفهم.. اليوم هناك شخصيات رخيصة قابلة لعقد صفقات ولو مع الشيطان لشراء ثمن بقاءها في السلطة. #ليبيا_برس

2023-01-29 01:33:27

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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