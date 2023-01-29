صور|| قسم العناية الفائقة بمستشفي الشهيد أمحمد المقريف في #أجدابيا يتعرض لاعتداء من قبل أشخاص توفيت والدتهم البالغة 64 عام.

المستشفى: يوجد بقسم العناية عدد من الحالات الحرجة الموضوعة على التنفس الصناعي وحالات تعاني من جلطات.

– المعتدون هجموا بكل وحشية على العناية الفائقة وبها عناصر الطبية وطبية المساعدة.

– المجموعة قامت بتكسير عدد من أجهزة التنفس الصناعي واجهزة قياس العلامات الحيوية تقدر بثمن باهظ جدًا وتم توريدها قبل أشهر معدودة.

– المعتدون قاموا بترويع العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل القسم حيث كان أغلبهم من العنصر النسائي والاعتداء بالضرب على احد المشرفين.

– في حال وجود خطأ طبي فإن بإمكان المتضرر أن يلجأ الى الجهات القضائية والظبطية والطبيب الشرعي وقانون المسؤولية الطبيبة. #ليبيا_برس (بيان)











2023-01-29 00:45:01

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