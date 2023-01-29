عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي: – جورجا ميلوني تقود أول حكومة إيطالية ي

عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي:

– جورجا ميلوني تقود أول حكومة إيطالية يمينية متطرفة فاشية تصل للسلطة بعد سقوط حكومة موسيليني في عام 1945.

– الملف الليبي يمثل أهمية محورية لدى حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة وتحديدا دور حرس الحدود على “الشاطئ الرابع لإيطاليا (ليبيا) كما كان يعتبره الفاشييون الطليان في أول القرن الماضي لمنع وصول المهاجرين الأفارقة إلى إيطاليا.

– من وعودها أثناء حملتها حائط منيع على الشواطيء الليبية

لتتولى الميلشيات الليبية بحراسة الحدود ولو بانتهاك كل الجرائم للتذكير بسنوات الشر والتاريخ الاستعماري المخفي.

– ما أحوجنا اليوم لإعادة تخليد ذكرى الإبادة الجماعية التي قضت على ثلث سكان برقة تحت الحكم الفاشي الإيطالي.

– كما كان الحال في الماضي هناك من اختار الانضمام إلى صفوف الطليان الفاشست وحارب في صفوفهم ، هناك شخصيات اليوم من أبناء جلدتنا رخيصة قابلة لعقد صفقات ولو مع الشيطان لشراء ثمن بقاءها في السلطة.

#ليبيا_24

2023-01-29 04:55:21

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