بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 29 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 29 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء البلاد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساءً اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الغد خاصة المناطق الساحلية الممتدة من (شرق طرابلس إلي مصراتة) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري) .

الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10-16)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من (سهل بنغازي – المرج – مرتفعات الجبل الأخضر) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري) .

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة حيت تنشط يوم الغد علي أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28)مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:36)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:03).