الارصـاد: اجـواء شتـوية.. وأمطـار رعـدية مصحـوبة بـ”التـبروري” غداً بهذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 29/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.
وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون شتوية باردة خاصة علي مناطق الشمال حيث درجات القصوي تتراوح مابين (10-17)مْ علي أغلب المناطق.
ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لأخر من مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة و تكون الفرصة جيدة من يوم الغد على اغلب مناطق الشمال خاصة الممتدة من(شرق طرابلس حتي مصراتة- سهل بنغازي والمرج – مرتفعات الجبل الأخضر )قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري ) مع رياح نشطة.
ومن المتوقع بحسب التقرير ان تنخفض درجات الحرارة اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية لتقترب من الصفر المئوي.
والله اعلى واعــــــــلم.
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