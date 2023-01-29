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الارصـاد: اجـواء شتـوية.. وأمطـار رعـدية مصحـوبة بـ”التـبروري” غداً بهذه المناطـق

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 29/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون شتوية باردة خاصة علي مناطق الشمال حيث درجات القصوي تتراوح مابين (10-17)مْ علي أغلب المناطق.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لأخر من مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة و تكون الفرصة جيدة من يوم الغد على اغلب مناطق الشمال خاصة الممتدة من(شرق طرابلس حتي مصراتة- سهل بنغازي والمرج – مرتفعات الجبل الأخضر )قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري ) مع رياح نشطة.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تنخفض درجات الحرارة اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية لتقترب من الصفر المئوي.
والله اعلى واعــــــــلم.

قد تكون صورة ‏‏‏خريطة‏، و‏سماء‏‏ و‏نص‏‏

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