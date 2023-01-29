مصادرنا: إقالة اللواء جمال العمامي من رئاسة قسم النجدة بمديرية أمن #بنغازي.

ــ سبب الإقالة مداهمة مزرعة في بنغازي، تُستخدم لممارسة الدعارة من قبل سوريين.

ــ الإقالة تمت من قبل فرج اقعيم العقوري، وكيل وزارة الداخلية بحكومة باشاغا الموازية، لأن المزرعة ملك لأحد أبناء عمومته.

ــ عصام بوزريبة، وزير داخلية باشاغا، يسعى منذ فترة لإقالة اقعيم وتعيين اللواء صلاح هويدي وكيلاً للداخلية بدلًا منه.

ــ دعم خليفة حفتر لاقعيم أعاق كل محاولات بوزريبة لإقالته. #ليبيا_برس

2023-01-29 11:31:19

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