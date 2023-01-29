سلامة الغويل، يُعلن انسحابه من حكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية: حكومة الدبيبة لم تكن في مستوى الطموح، ولم تعبر عن الوطن بأكمله، وإنما كانت لجزء معين نتيجة الظروف والانقسام.

ــ حكومة “الوحدة” لم تكن حكومة للتنمية وإنما كان هدفها الوصول إلى الانتخابات، وحدث خلط بين أهداف الحكومة من أصحاب القرار لأجل الاستمرار في السلطة.

ــ النفط الليبي مرتهن للخارج والقوى الفاعلة مسموح لها باستخدامه لأنفسهم بمساحات محدودة ولا أحد يجرؤ على الزيادة والنقصان فيه.

ــ مستوى الحضور في اجتماع الوزراء العرب بـ #طرابلس، مؤشر يوضح مستوى قبول الحكومة، وكان عليهم الاستفادة من ذلك لأن هذه الأخطاء كارثية.

ــ الحل في حكومة ثالثة يرأسها رجل وسطي يستطيع التواصل مع المستويات العسكرية المختلفة في الشرق والغرب والقاعدة الاجتماعية.

ــ محاولات توطين المشاريع لم تكن على أسس حقيقية مرتبطة بالتنمية التي يستحقها الشعب الليبي وفق العدالة الاجتماعية.

ــ المجتمع الليبي اليوم أصبح طبقات وتتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء وتنحسر الطبقة الوسطى كل يوم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-29 13:26:47

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