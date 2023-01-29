عاجل > لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب تعلن رفضها لعرض ممتلكات تا

عاجل > لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب تعلن رفضها لعرض ممتلكات تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الافريقية في افريقيا الوسطى للبيع في مزاد علني.

⚡️ نؤكد بأن عملية البيع في هذا الوقت هو انتهاك قانوني و أخلاقي و نهب لمقدرات الشعب الليبي.

⚡️ نطالب بوقف المزاد فورًا واتخاذ الاجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه.

⚡️ نحمل المسؤولية القانونية للحكومة منتهية الولاية و مجلس إدارة محفظة #ليبيا للاستثمار و الإدارة التابعة له.

⚡️ندعو حكومة افريقيا الوسطى لعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الاجراءات لاقافه فورًا و العمل على حماية الاستثمارات الليبية وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين. #المرصد (بيان)