عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط: زيارة ميلوني إلى #ليبيا، يمكن تفسيرها كد

عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط: زيارة ميلوني إلى #ليبيا، يمكن تفسيرها كدعم سياسي لحكومة الدبيبة، مقابل توقيعه على اتفاقية الغاز.

ــ #روما جاءت تبحث عن تعويضات لأزمة الطاقة في #أوروبا، والمصلحة ليست إيطالية وحسب، بل إنها غربية أيضا كون الخطوة جاءت بالتنسيق مع دول أخرى.

ــ الدولة الليبية الآن في حالة ضعف، لذا فالجميع يسارع كي يستغل هذا الضعف، وكل الاتفاقيات التي توقعها الحكومات المنقسمة ستكون في مصلحة الجانب القوي وليس الضعيف. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-29 13:57:16

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