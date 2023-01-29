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بعدما كشف الصحفي محمود المصراتي، حديث نائبة السفيرة البريطانية خلال زيارتها إلى

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

بعدما كشف الصحفي محمود المصراتي، حديث نائبة السفيرة البريطانية خلال زيارتها إلى #الزنتان، بأن “الثورة سُرقت”، وأنه لابد من تنظيم تجمع للثوار على غرار “غرفة ثوار ليبيا”، “ليبيا برس” تتحصل على ميثاق شرف “اتحاد ثوار 17 فبراير المجيدة”.

ــ مقترح تشكيل “اتحاد ثوار 17 فبراير”، بدأ التخطيط له في الربع الاخير من سنة 2022 بدعم #بريطاني.

– زيارة نائبة السفيرة البريطانية إلى الزنتان ستتبعها زيارات لبقية المدن والمناطق للترويج لهذا الجسم.

– الهدف من إنشاء هذا الجسم هو منع إجراء الانتخابات الرئاسية، والاكتفاء بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط. #ليبيا_برس

2023-01-29 15:01:58

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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