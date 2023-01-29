وزارة النفط بحكومة الدبيبة: – تابعت الوزارة تصريحات رئيس مؤسسة النفط بشأن الات

وزارة النفط بحكومة الدبيبة:

– تابعت الوزارة تصريحات رئيس مؤسسة النفط بشأن الاتفاق مع شركة إيني الإيطالية على تطوير قطعتين غازيتين في المنطقة البحرية غرب طرابلس وتوقيع تعديل الاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة عام 2008 وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية

– نؤكد أنّ هذا الاتفاق تم بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970 والقرار رقم (10) لسنة 1970 حيث يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبث فيها وهذا لم يحدث

– نطلب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز

– استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الأخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي.

#ليبيا_24

2023-01-29 15:24:04

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