أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب عن رفضها بيع أصول ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية (لايكو) في دولة إفريقيا الوسطى في المزاد العلني.

وأكّدت اللجنة في بيان لها، أنّ عملية البيع بهذه الطريقة في هذا الوقت هو انتهاك قانوني وأخلاقي، مطالبة بوقف المزاد فورا واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وحماية الاستثمارات في إفريقيا الوسطى وفي دول العالم.

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