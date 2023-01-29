وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، ترفض في بيان لها، اتفاقية تن

وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، ترفض في بيان لها، اتفاقية تنازل الدبيبة عن حصة #ليبيا، لصالح شركة إيني الإيطالية، وتؤكد أن الاتفاقية غير قانونية.

البيان: هذا الاتفاق تم بطريقة مخالفة للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط، وقانون تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط، الاتفاقية وتسبب في زيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية.

ــ يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي، وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذا لم يحدث.

ــ على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية، وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز.

ــ استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي. #ليبيا_برس

2023-01-29 15:58:43

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