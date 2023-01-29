صور | سلطات الحدود في #الجزائر تمنع دخول عائلات ليبية قادمة للسياحة و قضاء عطلة نصف السنة بطلب اجراءات غير موجودة سابقًا مثل ختم السيارة على جواز السفر و ذلك بالتزامن مع استقبال ولاية جانت الحدودية أول فوج سياحي قادم من #فرنسا عملًا بالقانون الجديد لتسهيل التأشيرات للأوروبيين . #ليبيا #المرصد