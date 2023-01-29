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صور | سلطات الحدود في #الجزائر تمنع دخول عائلات ليبية قادمة للسياحة و قضاء عطلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | سلطات الحدود في #الجزائر تمنع دخول عائلات ليبية قادمة للسياحة و قضاء عطلة نصف السنة بطلب اجراءات غير موجودة سابقًا مثل ختم السيارة على جواز السفر و ذلك بالتزامن مع استقبال ولاية جانت الحدودية أول فوج سياحي قادم من #فرنسا عملًا بالقانون الجديد لتسهيل التأشيرات للأوروبيين . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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