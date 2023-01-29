خالد الزايدي محامي المترشح سيف الإسلام القذافي يُهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السفارتين الأمريكية والبريطانية في #ليبيا لتدخلهما في العملية الانتخابية.

الزايدي: في السابق كانت تأتينا معلومات من عدة مصادر تفيد بتدخل السفارتين ضد المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي.

– في الآونة الأخيرة أصبح لدينا من الدلائل والحقائق الملموسة ما يفيد بتدخلهما في العملية الانتخابية في ليبيا.

– نستغرب أنه من أصل 97 مترشح رئاسي لماذا دائمًا تتداخل السفارتين مع الجهات التشريعية والتنفيذية في ليبيا بخصوص سيف الإسلام ويتم البحث في ملفه.

– هذا يعني التدخل في العملية الديمقراطية في ليبيا والتأثير عليها، وإذا استمر الأمر على هذا الوضع سنتخذ الإجراءات القانونية حياله. #ليبيا_برس (تسجيل صوتي)

2023-01-29 18:38:10

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