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ذكر وزير الموصلات بحكومة الدبيبة، محمد الشهوبي، بأن إجمالي عدد الطائرات المت

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكر وزير الموصلات بحكومة الدبيبة، محمد الشهوبي، بأن إجمالي عدد الطائرات المتضررة جراء الحروب التي شهدتها ليبيا، هو 25 طائرة، منها 15 طائرة تابعة للخطوط الليبية و8 طائرات تابعة للخطوط الإفريقية، كانت قد تعرضت للتدمير خلال فترة الصراعات العسكرية التي شهدتها المنطقة السنوات السابقة، خلال اجتماع موسع لقطاع الطيران والذي ترأسه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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