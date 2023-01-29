رئيس #الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن #ليبيا دين

رئيس #الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن #ليبيا دينيس ساسو نغيس: لا يمكن حل الأزمة الليبية إلا من خلال عملية شاملة بدعم إقليمي ودولي إيجابي.

ــ تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا مرهون بمشاركات إيجابية من قبل جميع أصحاب المصلحة الليبيين دون شروط أو قيود.

ــ فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي يجب أن يكون على الأرض في ليبيا ويجب أن يضم خبراء من الدول الأفريقية من ذوي الخبرة في المصالحة.

ــ ينبغي أن يكون لدى فريق المصالحة الوطنية كل الموارد والدعم اللازمين لتنفيذ ولايتهم.

ــ نتعهد بتقديم الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة، في تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة باستمرار الوضع الراهن.

ــ القضية الليبية هي قضية إفريقية وعربية ودولية، وبالتالي يجب أن يلعب الجميع دورًا إيجابيًا في حلها. #ليبيا_برس

2023-01-29 19:14:35

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