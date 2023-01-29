صور | عدد من الضباط الاتراك المتواجدين بالمنطقة الغربية يزورون مركز ” عمر المختا

صور | عدد من الضباط الاتراك المتواجدين بالمنطقة الغربية يزورون مركز ” عمر المختار ” بـ #تاجوراء لمتابعة تدريبات عناصر ” اللواء 111 ” بقيادة عبدالسلام زوبي. #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مواعيد مرحلة الإياب، من الدوري ا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
عضو مجلس الدولة، عادل كرموس: – لابد من إجراء حوار سياسي على غرار حوار جنيف، بين
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
رئيس #الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن #ليبيا دين
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
فيديو > المواطن أحمد البوسيفي بعد منعه من دخول #الجزائر اسوة بالعائلات الليبي
تم النشر منذُ 55 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك