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صور | عدد من الضباط الاتراك المتواجدين بالمنطقة الغربية يزورون مركز ” عمر المختا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عدد من الضباط الاتراك المتواجدين بالمنطقة الغربية يزورون مركز ” عمر المختار ” بـ #تاجوراء لمتابعة تدريبات عناصر ” اللواء 111 ” بقيادة عبدالسلام زوبي. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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