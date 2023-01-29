ذكر المتحدث باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة، بأن الاتفاقية المبرمة مع شركة إيني الإيطالية، هي شأن اقتصادي والهدف منه يعود بالفائدة على ليبيا اقتصاديا أكثر منه سياسيا، وأضاف حمودة أن الاتفاقية هي مواصلة العمل كاستثمارات سابقة، حيث أن العائد الذي قد تجنيه ليبيا من الاتفاقية المبرمة مع إيطاليا يقدر بـ13 مليار دولار خلال 3 سنوات.

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