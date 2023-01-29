الإخواني محمد صوان: التدخل التركي أحدث توازنًا في الملف الليبي، وهو تدخل إيجابي ساهم في وضع حدٍ للصراع المسلح، وفي فتح المجال أمام الحوار الوطني.

ــ أتمنى أن يكون هذا الدور فاعلاً أكثر، وأن يساهم في تحقيق الحل السياسي كما ساهم في إنهاء الصراع المسلح.

ــ العلاقات الليبية التركية تاريخية مرتبطة بالعديد من الأواصر، ومرشحة للتطور والازدهار إذا ما استقرت #ليبيا وشرعت في مسيرة البناء والتنمية.

ــ لابد من الاستفادة من الخبرات التركية، لاسيما في تأسيس البنية التحتية خاصةً بعد التميز الذي تشهده تركيا خلال السنوات الأخيرة. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-01-29 20:47:02

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