رئيس اتحاد يهود #ليبيا، رافائيل لوزون: لم أتسلم من القذافي أي رسائل لإيصالها للح

رئيس اتحاد يهود #ليبيا، رافائيل لوزون: لم أتسلم من القذافي أي رسائل لإيصالها للحكومة الإسرائيلية.

– على الليبيين الآن أن يرتبوا أمورهم الداخلية ومن ثم يتجهوا للانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع #إسرائيل.

– هنالك تغيير في طريقة فهم الأمور وسط العديد من الليبيين وأنا أتلقى العديد من الرسائل الالكترونية بشأن رجوع اليهود.

– جدي شارك مع الثوار الليبيين في حربهم ضد المستعمر الإيطالي، لكن هذا لم يشفع له بالبقاء في بلده.

– اليهود والأمازيغ هم أقدم سكان في #ليبيا والعرب الذين جاؤوا من شبه الجزيرة العربية جاؤوا ليبيا بعد 600 ميلادية.

– اليهود كانوا جزء من الليبيين والدولة الليبية ويشتغلون ويدفعون الضرائب ولم تكن هنالك أي مشكلة. #ليبيا_برس (مقابلة صحفية)

2023-01-29 23:10:26

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