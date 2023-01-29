رئيس اتحاد يهود #ليبيا، رافائيل لوزون: لم أتسلم من القذافي أي رسائل لإيصالها للح

رئيس اتحاد يهود #ليبيا، رافائيل لوزون: لم أتسلم من القذافي أي رسائل لإيصالها للحكومة الإسرائيلية.
– على الليبيين الآن أن يرتبوا أمورهم الداخلية ومن ثم يتجهوا للانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع #إسرائيل.
– هنالك تغيير في طريقة فهم الأمور وسط العديد من الليبيين وأنا أتلقى العديد من الرسائل الالكترونية بشأن رجوع اليهود.
– جدي شارك مع الثوار الليبيين في حربهم ضد المستعمر الإيطالي، لكن هذا لم يشفع له بالبقاء في بلده.
– اليهود والأمازيغ هم أقدم سكان في #ليبيا والعرب الذين جاؤوا من شبه الجزيرة العربية جاؤوا ليبيا بعد 600 ميلادية.
– اليهود كانوا جزء من الليبيين والدولة الليبية ويشتغلون ويدفعون الضرائب ولم تكن هنالك أي مشكلة. #ليبيا_برس (مقابلة صحفية)
2023-01-29 23:10:26
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