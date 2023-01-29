الإخواني محمد صوان: جلسنا مع خصومنا في الشرق الليبي بشجاعة أمام الليبيين، وغيرنا يمارسها تحت الطاولة سرًا.

ــ لابد من جلوس الأطراف الرئيسة لإنتاج تسوية، وحكومة موحدة تهيئ للانتخابات، وقاعدة دستورية تسمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات دون إقصاء لأحد، إلا من يُقصيه القضاء.

ــ لابد من طرح قضايا المقابر الجماعية في #ترهونة وغيرها، أمام قضاء عادل ونزيه في ظروف مستقرة وتسيطر فيها الدولة على كل السلاح.

ــ فريق البعثة الأممية الحالي لم يكشف حتى الآن عن أي فاعلية أو جدية في التواصل الفعال مع أطراف الصراع أو المجتمع المدني أو الشخصيات السياسية.

ــ نأمل أن يكون التحرك خلال الفترة القادمة أسرع، لأن الأزمة التي تعاني منها ليبيا أزمة كبيرة وتحتاج تحركًا أكبر من البعثة.

ــ فريق البعثة الأممية السابقة بقيادة غسان سلامة، ومساعدته ستيفاني ويليامز كانا أكثر فريقٍ فاعل واستطاع أن ينجز شيئًا. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-01-30 00:14:03

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