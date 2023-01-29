شاهد| زلة لسان عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي تكشف مخطط الإخوان في ليبيا

شاهد|| زلة لسان عضو مجلس #النواب فتح الله #السعيطي أثناء لقاءه بالمدونين فضحت مخطط الإخوان في إصرارهم على إجراء انتخابات برلمانية فقط.

السعيطي: أنا كنت صاحب فكرة أننا لا نريد انتخابات رئاسية وإنما نريد انتخابات برلمانية فقط.

– يمكن إجراء #الانتخابات الرئاسية بعد البرلمان كي نتوحد ونقلل من النفوذ الخارجي.

– نريد ذلك كي لا يكون #المشري عند #تركيا، و #عقيلة عند #مصر ويصبح لدينا برلمان واحد ومن بعده انتخابات رئاسية.

– الحديث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة يُطيل الأزمة في #ليبيا.

– أقصر طريق للخروج من الأزمة في ليبيا هو إجراء انتخابات برلمانية نتجه من خلال لسلطة موحدة. #السبق