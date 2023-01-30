وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: الهجرة والنفط على رأس اهتمامات #إيطاليا ف

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: الهجرة والنفط على رأس اهتمامات #إيطاليا في #ليبيا.

– المنقوش ستزور #روما مطلع فبراير المُقبل لأخذ خطوات أخرى مهمة في مجال التعاون.

– نعمل على توثيق التعاون مع ليبيا في عديد القطاعات والملفات ومستعدون لتوفير الدعم وتحقيق التنمية في ليبيا.

– التعاون في قطاع الطاقة والنفط في غاية الأهمية بين البلدين إلى جانب مذكرة التفاهم بشأن الهجرة.

– نرغب في إشراك الاتحاد الأوروبي في هذه العملية بشكل أكبر لمجابهة الحركة غير النظامية للمهاجرين.

– اجتماع #طرابلس كان غاية في الأهمية بهدف توطيد العلاقات ورسم مستقبل المحادثات والشراكة الليبية والإيطالية. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-30 01:57:05

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