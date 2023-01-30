محمد عون: الاتفاقية الإيطالية من الناحية الاقتصادية لا جدوى منها وليست في صالحنا.

– كيف تكون حصة الطرف الأجنبي 30% ويريد زيادتها بنسبة 8% ونقول أنها أفضل من السابق؟

– موقفنا منذ بدء الحديث عن الاتفاقية الإيطالية واضح برفضها باعتبار أنها لم تأخذ الإجراء القانوني السليم.

– هذه الاتفاقية تم تعديلها عام 2008 واعتمدتها اللجنة الشعبية العامة آنذاك.

– من الناحية القانونية السليمة لا يمكن ولا يجوز للمؤسسة أو الوزارة أن تدخل في تفاوض مع أي طرف بدون موافقة خطية لوقف القرار السابق الذي اعتمد هذه الاتفاقية.

– هؤلاء الناس لا يفهمون هذا الكلام ولابد أن يفهموه غصبًا عنهم لأنه هو الإجراء السليم.

– كيف للمؤسسة أن تدخل في تفاوض على اتفاقية وقعتها جهة أعلى منها بمرتين وهما وزير النفط والغاز والحكومة.

– القانون ينص على أن يعرض وزير النفط والغاز الاتفاقية على الحكومة ويحصل على الموافقة منها.

– الأساس القانوني للدخول في التفاوض مع شركة إيني خطأ.

– الوطنية للنفط تفاوضت بدون إذن من الحكومة ووزارة النفط ثم تقدمت لمجلس شؤون الطاقة بنتيجة المفاوضات. #ليبيا_برس (لقاء عبر كلوب هاوس)

2023-01-30 02:28:50

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