عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط: الزيارة الإيطالية يمكن تفسيرها كدعم سياسي لحكومة الدبيبة مقابل توقيعه على اتفاقية الغاز.
– #ليبيا الآن في حالة ضعف لذا فالجميع يسارع كي يستغل هذا الضعف.
– كل الاتفاقيات التي توقعها الحكومات المنقسمة ستكون في مصلحة الجانب القوي وليس الضعيف.
– نود ألا يكون الدعم السياسي الذي حصلت عليه حكومة الدبيبة من هذه الزيارة على حساب الاتفاقية التي تخص التنقيب على الغاز.
– #روما جاءت تبحث عن تعويضات لأزمة الطاقة في #أوروبا.
– المصلحة ليست إيطالية وحسب بل إنها غربية أيضا كون الخطوة جاءت بالتنسيق مع دول أخرى.
– رفض حكومة باشاغا جاء كون زيارة أي مسؤول دولي رفيع المستوى لطرابلس ولقاء الدبيبة هو تكريس لشرعية حكومته. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-30 01:00:01
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