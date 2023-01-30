نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي نشرة درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الاثنين الموافق 30-01-2023م .
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
تتواصل التحقيقات للكشف عن تفاصيل واقعة العثور على جثة داخل هنقر للدواجن، تابعوا
تم النشر منذُ 30 دقيقة
مجموعة من الطالبات في إحدى مدارس #طرابلس، تقوم بإتلاف إطارات سيارات معلميهم في آ
تم النشر منذُ ساعة واحدة
#أخضرَ_مرة_أخرى هي حملة أطلقتها منظمة كلوروفيل للتشجيع على ثقافة التشجير، تفاصيل
تم النشر منذُ ساعتين
على خطى والده شق طريقه، ليكون من أبرز المواهب الليبية في الكرة الطائرة التي برزت
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك