بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 30 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 30 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، سقوط أمطار متفرقة من حين لإخر على أغلب مناطق الشمال خاصةً المناطق الساحلية وتكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق خاصة الممتدة من (طرابلس حتى سرت) تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد.

الرياح:غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح تتراوح على أغلب المناطق مابين (10-16)مْ

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق خاصة الممتدة من (سهل بنغازي – المرج – مرتفعات الجبل الأخضر) تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة خاصةً على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (11-17)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-23)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:37)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:02).