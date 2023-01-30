أكد الناطق باسم مركز الأرصاد الجوية، محيي الدين رمضان، استمرار انخفاض درجات الحر

أكد الناطق باسم مركز الأرصاد الجوية، محيي الدين رمضان، استمرار انخفاض درجات الحرارة في الشمال الشرقي، خاصة المرتفعات والمناطق الصحراوية، لافتا إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى تحت الصفر في بعض المناطق الصحراوية مع رياح نشطة بعض الشيء. وشدد رمضان، على أن أقل درجة حرارة سُجلت في هذا المنخفض الجوي هي 3 تحت الصفر في مدينة أوباري.

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