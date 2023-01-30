أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات داخل مد

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات داخل مدينة طبرق. وأوضح الجهاز أن المتهم يمتهن ترويج المواد المخدرة من داخل منزله، وتم ضبطه متلبساً بعد محاولته مقاومة رجال الأمن والفرار.

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