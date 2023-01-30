رئيس المجلس التسييري لبلدية #غات، إبراهيم خليل: أزمة الوقود في البلدية ازدادت تأ

رئيس المجلس التسييري لبلدية #غات، إبراهيم خليل: أزمة الوقود في البلدية ازدادت تأزمًا عن السابق، وبلغت حدًا لا يطاق.

ــ سكان غات أنفقوا مدخراتهم ومرتباتهم على الوقود والغاز، والغضب داخل البلدية وصل أشُدَّه على الرغم من الوعود المتكررة من حكومة الدبيبة.

ــ أغلب السكان يفكرون في مغادرة المدينة إلى مناطق تتوفر بها الخدمات الأساسية من نفط وغاز وغيرها.

ــ عائلات كثيرة نزحت بالفعل إلى الشمال والشرق والغرب، في ظل تفاقم هذه الأزمة.

ــ لا مبرر لاستمرار مشكلة نقص البنزين في غات ومدن الجنوب في ظل استقرار البلاد.

ــ حقول النفط قريبة من البلدية والمواطن يدفع مبالغ تصل إلى 7 دنانير لشراء لتر البنزين.

ــ تزويد محطات الوقود يتم مرة كل 10 أيام، وهذا لا يكفي لسدّ حاجة المواطن.

ــ نشتري البنزين منذ أكثر من 10 سنوات بسعر مرتفع عن التسعيرة المعروفة، ومع ذلك يكاد يكون معدومًا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-30 11:49:45

1675079385