وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني:

– المسائل المتعلقة بالهجرة وبالنفط على رأس اهتمامات إيطاليا في ليبيا.

– نجلاء المنقوش، ستزور روما مطلع فبراير المُقبل لأخذ خطوات أخرى مهمة في مجال التعاون.

– نعمل على توثيق التعاون مع ليبيا في عديد القطاعات والملفات ومستعدون لتوفير الدعم وتحقيق التنمية في ليبيا.

– نرغب في إشراك الاتحاد الأوروبي في هذه العملية بشكل أكبر لمجابهة الحركة غير الشرعية للمهاجرين.

– اجتماع طرابلس كان غاية في الأهمية بهدف توطيد العلاقات ورسم مستقبل المحادثات والشراكة الليبية والإيطالية.

#ليبيا_24

2023-01-30 10:46:40

1675075600