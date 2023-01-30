وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني:
– المسائل المتعلقة بالهجرة وبالنفط على رأس اهتمامات إيطاليا في ليبيا.
– نجلاء المنقوش، ستزور روما مطلع فبراير المُقبل لأخذ خطوات أخرى مهمة في مجال التعاون.
– نعمل على توثيق التعاون مع ليبيا في عديد القطاعات والملفات ومستعدون لتوفير الدعم وتحقيق التنمية في ليبيا.
– نرغب في إشراك الاتحاد الأوروبي في هذه العملية بشكل أكبر لمجابهة الحركة غير الشرعية للمهاجرين.
– اجتماع طرابلس كان غاية في الأهمية بهدف توطيد العلاقات ورسم مستقبل المحادثات والشراكة الليبية والإيطالية.
#ليبيا_24
2023-01-30 10:46:40
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