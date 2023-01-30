رئيس اللجنة السياسية بـ مجلس الدولة موسى فرج: – المجلس سيجتمع غدا لبحث ملفي ال

رئيس اللجنة السياسية بـ مجلس الدولة موسى فرج:

– المجلس سيجتمع غدا لبحث ملفي القاعدة الدستورية و المناصب السيادية وما استجد في الحوارات مع مجلس النواب.

-المجلس استكمل عمليات الفرز للأسماء المرشحة لشاغلي المناصب السيادية، وننتظر التصفية النهائية لإرسالها لمجلس النواب وسنناقش غدا المزيد حول آليات الترشح النهائي.

– لم يحدد بعد موعد اللقاء بين لجنتي المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة لبحث النقاط الخلافية في الوثيقة الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية.

#ليبيا_24

2023-01-30 13:33:59

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