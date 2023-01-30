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صور | بعد منعهم من دخول #الجزائر لغرض السياحة .. مجموعة من العائلات الليبية تغير

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بعد منعهم من دخول #الجزائر لغرض السياحة .. مجموعة من العائلات الليبية تغير وجهتها إلى مناطق أقصى شمال #تونس مثل عين دراهم و طبرقة و بني مطير لقضاء العطلة و الاستمتاع بطبيعتها الخلابة في هذا الوقت من السنة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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