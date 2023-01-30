عبدالله باثيلي: الليبيون يستحقون أن يمتلكون مؤسسات شرعية حقيقية وقوية يمكنها فتح الطريق نحو الازدهار في البلاد.

ــ #ليبيا تتمتع بموارد هائلة، تسمح لها بالمستقبل القريب بظروف مناسبة للازدهار المستدام، ولذلك يجب أن يعمل الليبيون جاهدين لذلك.

ــ الليبيون متخوفون ويريدون التأكد من أن ليبيا ستبقى موحدة ومستقرة.

ــ الاستقرار وشرعية المؤسسات مرهون بإجراء الانتخابات، ونحن نؤمن أن الحل يجب أن يكون مستدامًا.

ــ ندعو كل الليبيين للالتئام مع بعضهم البعض، وتقديم التسويات والتنازلات الضرورية، للوصول إلى الانتخابات.

ــ يجب أن تتأكد دول الجوار وجميع الدول في المنطقة أن ليبيا ستتجنب كل الصراعات والأزمات التي عاشتها في آخر 10 سنوات.

ــ نعمل جاهدين مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى صوت موحد ونتجه إلى المسار نفسه. #ليبيا_برس

2023-01-30 14:53:33

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