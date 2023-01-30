نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان #ليبيا، السنوسي الحليق: سنغلق حقول النفط و

نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان #ليبيا، السنوسي الحليق: سنغلق حقول النفط وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، خلال أيام.

ــ القبائل الليبية ستتخذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الاتفاق غير القانوني الذي وقعته حكومة الدبيبة مع #إيطاليا.

ــ الخطوات التصعيدية تتمثل في إغلاق الحقول النفطية والموانئ وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا في كامل المناطق الواقعة في #سرت وفي الجنوب الشرقي.

ــ الاتفاق الذي وقعه الدبيبة، غير شرعي، وإضاعة لحقوق الليبيين، وإهدار للمال العام، والأخطاء نفسها ارتكبت في وقت سابق مع شركة توتال الفرنسية.

ــ القبائل الليبية في الشرق تعتزم تصعيد الأمور لدرجة كبيرة، خاصة أن جميع أموال النفط تتحكم فيها أياد غير آمنة.

ــ إغلاق مجمع “مليتة” للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين #ليبيا وإيطاليا، يُعد خطوة أولى، بعد توقيع الاتفاقية بين الدبيبة وجورجيا ميلوني. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-30 15:49:32

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