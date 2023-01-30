محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، يُصدر قرار

محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، يُصدر قرارًا بحظر استيراد البيض المُخصب، إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

القرار: على المركز الوطني للصحة الحيوانية إحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلي إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

ــ تتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات إلى مصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف #ليبيا المركزي.

ــ على المصارف التجارية عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية. #ليبيا_برس

2023-01-30 16:44:33

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