أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 331 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 22 حتى 2

أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 331 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 22 حتى 28 من يناير الجاري، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن العام 2023 شهد منذ بدايته إعادة 1434 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، بينهم 75 امرأة و45 طفل، لافتة إلى أن 17 مهاجراً لقوا حتفهم في الفترة ذاتها، في حين لا يزال هناك 10 آخرون في عداد المفقودين.

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