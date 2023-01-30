صحيفة “العربي الجديد” الممولة من #قطر: حفتر لم ينجح في إقناع القبائل بدعم ابنه ص

صحيفة “العربي الجديد” الممولة من #قطر: حفتر لم ينجح في إقناع القبائل بدعم ابنه صدام بصفة رسمية حال وفاته وسيواجه معارضة شرسة.

– القادة العسكريين والمدنيين في شرق #ليبيا لا يدينون بالولاء لصدام مثلما هم الآن لحفتر.

– إذا ثبت أن انتقال السلطة من حفتر إلى صدام صعب فلن يتمكن صدام بالضرورة من إصلاح الأمور باستخدام العنف كرادع.

– حفتر طلب من عقيلة والمنفي دعم صدام في أي انتخابات رئاسية ليبية مقبلة.

– صدام حفتر لديه قوة ونفوذ كبير في المنطقة الشرقية لكنه يستمدهما من منصب والده.

– حفتر الآن ومع تقدمه في السن ومرضه يُفكر جديًا في تسليم السلطة إلى ابنه صدام.

– صدام ارتكب جرائم حرب كزعيم لكتيبة طارق بن زياد التي سحقت كل من عارض حكم والده وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2022.

– خلافة صدام لوالده غير مؤكدة حتى الآن، حيث قد يكون لها تداعيات خطيرة على المشهد السياسي في ليبيا.

– لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور في شرق ليبيا في اليوم التالي لوفاة حفتر.

– عقيلة والمشري فشلا في التوصل لتفاهم مشترك فيما يتعلق بالترشيحات الرئاسية لمزدوجي الجنسية.

– عقيلة لن يُقدم أي تنازلات بشأن استبعاد مزدوجي الجنسية من الترشح حيث سيعنى ذلك منع حفتر من الترشح.

– عقيلة قدم مقترحًا لباثيلي قبل أيام لتشكيل حكومة موحدة جديدة بدلاً من الدبيبة وباشاغا.

– مدير المخابرات الأمريكية طلب خلال زيارته من الدبيبة وحفتر تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين المنشآت النفطية في ليبيا. #ليبيا_برس

2023-01-30 20:08:37

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