نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق:

– سنغلق حقول النفط وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، خلال أيام.

ـ القبائل الليبية ستتخذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الاتفاق غير القانوني الذي وقعته حكومة الدبيبة مع إيطاليا.

ـ الخطوات التصعيدية تتمثل في إغلاق الحقول النفطية والموانئ وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا في كامل المناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي.

ـ الاتفاق الذي وقعه الدبيبة، غير شرعي، وإضاعة لحقوق الليبيين، وإهدار للمال العام، والأخطاء نفسها ارتكبت في وقت سابق مع شركة توتال الفرنسية.

ـ القبائل الليبية في الشرق تعتزم تصعيد الأمور لدرجة كبيرة، خاصة أن جميع أموال النفط تتحكم فيها أياد غير آمنة.

ـ إغلاق مجمع “مليتة” للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، يُعد خطوة أولى، بعد توقيع الاتفاقية بين الدبيبة وجورجيا ميلوني.

#ليبيا_24

2023-01-30 17:02:29

1675098149