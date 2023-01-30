صور | في ظل تفاقم هذه الظاهرة في مختلف انحاء البلاد و تسببها في حوادث مميتة .. م

صور | في ظل تفاقم هذه الظاهرة في مختلف انحاء البلاد و تسببها في حوادث مميتة .. مديرية أمن #طرابلس تضبط أطفالاً أكبرهم يبلغ من العمر 12 سنة و هم يقودون سيارة في ” سريع وادي الربيع ” معلنة اتخاذ اجراءات في ظل إهمال والد أحدهم لما يقومون به. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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