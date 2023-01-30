خلال لقاء جمع مدير مكتب وزير الدفاع مع الملحق العسكري الأوكراني في ليبيا..وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تبحث صيانة معدات تابعة للسلاح الجوي والبحري في دولة أوكرانيا