خلال لقاء جمع مدير مكتب وزير الدفاع مع الملحق العسكري الأوكراني في ليبيا..وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تبحث صيانة معدات تابعة للسلاح الجوي والبحري في دولة أوكرانيا
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ليبيا مباشر
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