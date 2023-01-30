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خلال لقاء جمع مدير مكتب وزير الدفاع مع الملحق العسكري الأوكراني في ليبيا..وزارة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خلال لقاء جمع مدير مكتب وزير الدفاع مع الملحق العسكري الأوكراني في ليبيا..وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تبحث صيانة معدات تابعة للسلاح الجوي والبحري في دولة أوكرانيا





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ليبيا مباشر

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