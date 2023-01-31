محمد عون: خالد شكشك أيد موقفنا في المجلس الأعلى للطاقة، بشأن اتفاقية إيني، وطلب إعادة النظر في القرار.

ــ #ليبيا لا تضمن حصتها في كمية الغاز المستخرجة، إذا لم يكن الاتفاق موثقًا.

ــ اتفاقية بيع الغاز الليبي مع #إيطاليا يتم مراجعتها كل 3 سنوات، ولكن الأزمة أن المؤسسة الوطنية للنفط ترفض إعطائنا أي معلومات حول المفاوضات التي تجري بصورة دورية حول هذا الأمر.

ــ كل ما يهمنا هو الشروط العقابية فيما يخص توريد النفط للجانب الإيطالي، لأنه قد يكون تحملنا مبالغ طائلة بسببها، وهو ما ترفض المؤسسة الرد عليه حتى الآن.

ــ لا نعلم ما هي الضمانات التي تحصلنا عليها من الجانب الإيطالي لنضمن ضخها هذه الاستثمارات في المناطق الخاضعة للاتفاقية، لأنهم رفضوا إطلاعنا على فحوى الاتفاقية.

ــ يتم تجاوزنا بصورة واضحة رغم اعتراضنا على مبدأ التفاوض من الأساس مع شركة إيني. #ليبيا_برس (لقاء عبر كلوب هاوس)

2023-01-31 01:04:47

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