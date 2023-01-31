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جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يعلن القبض على شخص داخل نطاق منطقة النوا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يعلن القبض على شخص داخل نطاق منطقة النواحي الأربع، يمتهن الإتجار بالمواد المخدرة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات جنوب طرابلس.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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