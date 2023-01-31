جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يعلن القبض على شخص داخل نطاق منطقة النوا

جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يعلن القبض على شخص داخل نطاق منطقة النواحي الأربع، يمتهن الإتجار بالمواد المخدرة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات جنوب طرابلس.

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