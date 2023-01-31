وكالة “نوفا” الإيطالية تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين نجلاء المنقوش، ووزي

وكالة “نوفا” الإيطالية تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، والتي بموجبها تصبح #ليبيا، بمثابة حراسة لـ #إيطاليا، وتقوم السلطات الليبية بعمليات البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود، نيابة عن #روما.

نوفا: الاتفاقية تنص على تسليم خمسة قوارب لخفر السواحل الليبي، عبارة عن زورقين من فئة “Corrubia” للدوريات، وثلاثة زوارق دورية من طراز الـ”300″ المصنعة حديثًا، والمتخصصة في أنشطة الإنقاذ البحري ومن بينها البحث والإنقاذ.

ــ الاتفاقية جزء من مشروع “Sibmmil” الأوروبي لدعم إدارة مراقبة الحدود والهجرة في ليبيا، والممول من صندوق المفوضية “Trust Fund Africa”، الذي تعتبر إيطاليا الجهة المنفذة الرئيسية له.

ــ يهدف المشروع، الذي انطلق في يوليو 2017، إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية المختصة في مجالات مراقبة الحدود والهجرة، بما في ذلك مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، والبحث والإنقاذ في البحر وفي الصحراء.

ــ هدف المشروع أيضًا، تعزيز القدرة التشغيلية للسلطات الليبية المسؤولة عن المراقبة البحرية، وإدارة المعابر الحدودية غير الشرعية، بما في ذلك تعزيز عمليات البحث والإنقاذ ومهام خفر السواحل ذات الصلة.

ــ من بين الأهداف أيضًا، إنشاء مرافق أساسية للسماح لخفر السواحل الليبيين بتنظيم عمليات البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود بشكل أفضل.

ــ يهدف المشروع أيضًا إلى تطوير القدرات التشغيلية للسلطات الليبية المختصة بمراقبة الحدود البرية في الصحراء، مع التركيز على أقسام الحدود الجنوبية الأكثر تضررًا من المعابر غير الشرعية. #ليبيا_برس

2023-01-31 10:31:45

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