صور | إقفال قسم الهندسة الكهربائية جامعة #طرابلس على خلفية خطف طالب يوم الأمس من داخل القسم من قبل مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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