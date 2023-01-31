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صور | إقفال قسم الهندسة الكهربائية جامعة #طرابلس على خلفية خطف طالب يوم الأمس من

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | إقفال قسم الهندسة الكهربائية جامعة #طرابلس على خلفية خطف طالب يوم الأمس من داخل القسم من قبل مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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