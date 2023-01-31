المحلل السياسي محمد الأسمر: هناك محاولات لاستبعاد سيف الإسلام القذافي من #أمريكا و #بريطانيا منذ تصريحات نورلاند بأن ترشحه قنبلة انفجرت في غرفة مغلقة، وتصريحات السفيرة الإنجليزية بأنه غير مرغوب في ترشحه.

ــ التدخل الأمريكي البريطاني أصبح ملموسًا بإقرار المادة 99 من مسودة الدستور لاستبعاد سيف الإسلام، لأنه يتصدر شعبيًا وجماهيريًا بكافة استطلاعات واستبيانات الرأي داخل ليبيا.

ــ اتفاق “النواب والدولة: على المادة الـ99 من مسودة الدستور باستبعاد كل من تمت محاكمتهم حتى لو رد إليهم اعتبارهم، مُفصل بصورة واضحة على شخص سيف الإسلام.

ــ حظوظ سيف الإسلام موجودة بقوة، لذلك يسعون لإبعاده عن الترشح بتضمين مواد إقصائية له، وأتوقع في حال ترشحه أن نرى موانع وضوابط أخرى تسعى لإقصائه.

ــ تم تصدير وجهة نظر أن ترشح سيف الإسلام هو سبب إفشال انتخابات 24 ديسمبر، رغم أنه التزم بكل القوانين الصادرة من مجلس النواب واللائحة التنفيذية للمفوضية العليا للانتخابية، بخلاف عدد من المترشحين الذين لم يلتزموا بالمادة 12 بتقديم استقالتهم من مناصبهم قبل الترشح مثل الدبيبة الذي سبق وتعهد أيضا بعدم الترشح.

ــ رفض ترشح سيف الإسلام القذافي السابق من قبل المفوضية، كان بسبب ضغوطات دولية.

ــ خالد الزايدي محامي سيف الإسلام يُجهز دفوعًا متكاملة في حالة تم إقصائه ورفض ترشحه، وسيتم تضمين القوة الخارجية الضاغطة.

ــ استخدام الزايدي ورقة الضغط الدولي في التقاضي، لإظهار أن بعض الدول هي من دفعت بقوة لإدراج هذه المادة 99 ضمن القاعدة الدستورية.

ــ الهدف من نية الزايدي في التقاضي، هو إظهار عدم استقلالية القرار في ليبيا، والتأثير عليه من قوة ضاغطة خارجية وتتحكم في الشأن الليبي.

ــ هذا الإجراء واقعي تمامَا، لكن إمكانية تنفيذه من قبل القضاء الليبي أمر مشكوك فيه بسبب ما تقوم به السفارتين في البلاد.

ــ لدينا أيضًا جزء كبير من التابعين للنظام السابق تمت تبرئتهم في القضاء، ولا يزالون يقبعون في السجون. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-01-31 12:13:41

1675167221