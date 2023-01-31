إغلاق قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في جامعة #طرابلس، وتعليق الدراسة، اعت

إغلاق قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في جامعة #طرابلس، وتعليق الدراسة، اعتراضًا على القبض على طالب من القسم، من قبل مجموعة مسلحة.

ــ كلية الهندسة، أعلنت مساء أمس، قيام مجموعة مُسلحة ترتدي ملابس مدنية لم توضح هويتها، بانتهاك حرمة الجامعة والقبض على أحد الطلاب من المحاضرة وسط زملائه.

ــ الكلية: المجموعة المسلحة قامت بضرب الطالب أمام الجميع ووضعه في سيارة مدنية.

ــ أصدقاء الطالب أكدوا أنه ليس له علاقة بأحد وليس له أي نشاط ملحوظ داخل الجامعة وعلاقته بالجميع طيبة. #ليبيا_برس

2023-01-31 13:21:52

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