عضو مجلس النواب، حسن الطاهر البرغوثي: الذهاب للمسار الديمقراطي يحتاج إلى 3 محاور هم؛ الدستور وتجميع السلاح، والمصالحة بين الأطراف السياسية.

ـ الانسداد أحد أسبابه عدم أعطاء الشعب الليبي حقه للاستفتاء على الدستور.

ـ نتج عن الحوارات السابقة مجلس استشاري أصبح شريكا للنواب، وهو ما زاد الأمر تعقيدا.

ـ التدخلات الخارجية والمصالح الشخصية وعدم تغليب مصلحة البلاد، أصبح واضحا وعلنيا.

ـ لقاءات النواب والدولة في الفترة الأخيرة لم تكن بالوجه الصحيح، ولم تُعطِ الثمار الحقيقية لحل المشكلة الليبية.

ـ أرى الدخول في مسألة تكليف لجان بالعمل فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، أمرا غير منطقي وغير صحيح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

– الدخول في مسألة القاعدة الدستورية يتعلق بمصادرة حق الشعب في ممارسة تقدير مصيره بالاستفتاء على الدستور.

ـ بعثة الأمم المتحدة لم تحلّ أي مشكلة أو انسداد سياسي في العالم أجمع، وطريقة عملها وتواصلها ليس بالشكل الصحيح في الشأن الليبي.

ـ البعثة مؤخرا تحاول الدخول في سيناريو جديد، وأصبح لزاما علينا الذهاب لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة للوصول إلى الانتخابات.

– وجود حكومتين لا يقبله عقل، ولم يحدث في أي دولة، ولا يمكن الإشراف على الانتخابات بهذا الشكل، ولن تقبل نتائجها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-31 16:56:43

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